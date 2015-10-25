Компонент рейтинга для Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки118 просмотров
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Необходимо написать компонент рейтинга для Joomla 2/3 с использованием AJAX.

Внешний вид - 5 звезд с комментариями (см. прикреплённый файл)

Со стороны админки создавать счётчики с уникальными id.

Вставлять в любую позицию сайта с помощью тегов, например {my_rating id}

Защита от повторного голосования каждого счетчика по IP.

Прилагаю ТЗ и готовый плагин, но он работает только в контенте, а в позиции left и других нет. Есть в нем и другие недоделки, однако за основу можно взять.

Joomla
8 лет назад
MaxiM_83
Максим 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Extalionezer
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$65
2 дня
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