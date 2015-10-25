Необходимо написать компонент рейтинга для Joomla 2/3 с использованием AJAX.

Внешний вид - 5 звезд с комментариями (см. прикреплённый файл)

Со стороны админки создавать счётчики с уникальными id.

Вставлять в любую позицию сайта с помощью тегов, например {my_rating id}

Защита от повторного голосования каждого счетчика по IP.

Прилагаю ТЗ и готовый плагин, но он работает только в контенте, а в позиции left и других нет. Есть в нем и другие недоделки, однако за основу можно взять.