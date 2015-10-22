Настройка 404 для несуществующих страниц в битриксе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Необходимо сделать страницу ошибки и для всех несуществующих урл настроить 404 not found. Укажите стоимость и сроки.

8 лет назад
Whirligig
Винера 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад