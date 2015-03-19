Whirligig

Винера Whirligig

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Статус для отсутствующих товаров в самописной cms
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.
Отлично справился с заданием, все сделано быстро и качественно. Оперативно отвечает на сообщения. Сотрудничеством довольна, буду при необходимости обращаться ещё.
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muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить постраничный 301 редирект
JoomlaPHP
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. На все возникающие вопросы даются незамедлительные ответы. Приятный в общении человек. Рекомендую.
Не пропадает, всегда на связи, все недочеты сразу же исправляет. С заданием справился хорошо, результатом довольна.
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Alexodiy
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Настроить форму оптравки данных
Очень приятная в общении, четкое задание! Всем рекомендую
Сделано всё качественно и недорого, достаточно быстро. Рекомендую!
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vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Ocstore отображение товаров сеткой
ocStore
Хороший заказчик. Чёткая задача, адекватная стоимость, быстрая оплата. Рекомендую.
Быстро справился с заданием почти без помарок. Буду обращаться при необходимости. Рекомендую!
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