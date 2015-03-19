Добрый день! Сейчас урл на страницу тега прописан без слеша на конце, с него идет редирект на урл со слешем, при прописывании урл сразу со слешем при переходе на него страница не работает. Необходимо настроить ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать на самописной cms регистрацию по email и личный кабинет, в нем должна быть история всех заказов, возможность скачать счет на оплату, редактировать заказы, так же оставить возможность делать заказ без регистрации, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать несколько качественных статей для сайта о репродуктивной системе. Обязателен опыт работы с данной тематикой, желательно профильное образование. В ответе укажите стоимость за 1000 зн.Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Сейчас в админке у карточки товара можно поставить статус "выключен", при этом страница убирается с сайта и урл отдает 404. Необходимо добавить возможность устанавливать статус "Нет в наличии", чтобы сама страница была доступна, ...Завершен9 лет назад
У разделов сайта title и метатеги не отображается так, как они прописаны в админке в настройках страницы. Вывод заголовков привязан не к настройкам в бэкенде, а редактируется через режим правки в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Необходимо настроить правильно 301-редирект с www на без www, сейчас он срабатывает не всегда 2. Настроить 301 редирект с https на http В ответе укажите сразу стоимость и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать страницу ошибки и для всех несуществующих урл настроить 404 not found. Укажите стоимость и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сменили джумлу на битрикс, обновились все урл. Необходимо настроить постраничный 301 редирект на php. Около 2000 страниц. Напишите стоимость и сроки работ.Завершен10 лет назад
Необходимо отредактировать форму, сейчас не совсем корректно работает, из-за того, что не получается полностью вставить код на страницу, визульный редактор его удаляет. Нужно 3 текстовых поля + отправка файлов, пользователь заполняет на сайте, прикрепляет документы, ...Завершен10 лет назад
Сделать выбор региона при оформлении заказа 1. Москва 2. Подмосковье 3. Другой регион РФ (без списка). В зависимости от региона задается минимальная сумма, на которую принимается заказ в корзине, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать софт, который будет выгружать отчет по следующим пунктам: - Запросы, по которым посетители зашли на сайт - Количество переходов по этим запросам - Позиция сайта по этому запросу ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо полностью убрать из кода отображение списком. Сейчас по умолчанию стоит сетка, убран переключатель. Возможности выбрать список нет, но если посмотреть в вебвизоре метрики, то у некоторых посетителей товары отображаются почему то списком. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написать несколько текстов для сайта производителя строительной техники. Желательно иметь опыт написания текстов для подобной тематики. В ответе укажите стоимость за 1000зн в руб.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
1. Добавить возможность размещения текста на главной странице и на всех страницах каталога 2. Настроить правильную структурку в урл, чтобы соответствовала навигационной цепочке сайта 3. Добавить фильтр товаров на всех страницах каталога ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт, работающий на самописной cms 1. Добавить возможность разместить текст и метатеги на каждой странице каталога 2. Настроить чпу 3. Добавить форму обратной связи, настроить отправку писем 4. Настроить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать тексты на тему планирования беременности. Желательно иметь мед. образование и опыт написания статей на подобную тему. В ответе укажите стоимость работ.Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад