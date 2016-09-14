Личный кабинет и регистрация для сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок164 просмотра
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Необходимо сделать на самописной cms регистрацию по email и личный кабинет, в нем должна быть история всех заказов, возможность скачать счет на оплату, редактировать заказы, так же оставить возможность делать заказ без

регистрации, интересует примерная стоимость работ и сроки

7 лет назад
Whirligig
Винера 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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