Доработать купонный сайт

Вывести сайт на Битрикс в зеленую зону PageSpeed Insights, подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день есть скрипт купонного сайта надо его доработать.
1. Натянуть дизайн
2. Прикрутить платежную систему
3. Сделать личный кабинет партнера пример покажу. Там должны быть функции подтвердить запуск акции и обналичить купон
4. Сделать что бы когда человек купил купон там кроме номера купона генериволся пин-код через который патрнет может обналичить купон.
Скайп
Если у вас есть готовый купонный сайт можно взять его.
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