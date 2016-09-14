Доработать купонный сайт

$154
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Добрый день есть скрипт купонного сайта надо его доработать. 

1. Натянуть дизайн 

2. Прикрутить платежную систему 

3. Сделать личный кабинет партнера пример покажу. Там должны быть функции подтвердить запуск акции и обналичить купон 

4. Сделать что бы когда человек купил купон там кроме номера купона генериволся пин-код через который патрнет может обналичить купон. 

Скайп 

Если у вас есть готовый купонный сайт можно взять его.

7 лет назад
cosmos36
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад