Переделка сайта на Opencart

$124
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Добрый день есть сайт bazarzap.ru он сделан на opencart. 

Надо сделать доработку 

1. Натянуть новый дизайн 

2. Убрать все что касается авторазборки 

3. Поиск по марке надо подвязать к товар из админки. (сейчас все это делаеться во фронтэнд) 

4. Сделать поиск 

5. Настроить выгрузку excel

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OpenCart
7 лет назад
cosmos36
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад