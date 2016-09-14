Переделка сайта на Opencart

Добрый день есть сайт bazarzap.ru он сделан на opencart.

Надо сделать доработку

1. Натянуть новый дизайн

2. Убрать все что касается авторазборки

3. Поиск по марке надо подвязать к товар из админки. (сейчас все это делаеться во фронтэнд)

4. Сделать поиск

5. Настроить выгрузку excel

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