Написать запрос пароля (html+php), чтобы защитить доступ к сайту

Веб-программированиеЗавершен5 заявок218 просмотров
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Сайт примитивный, на каждой странице отображается содержимое из другого источника в .

Надо защитить сайт паролем. 

Пароль будет прописываться отдельно для каждой страницы прямо в коде (без SQL).

Никаких регистраций, пароль не меняется, он один (для каждой страницы свой)

— ввел -> вошел (отобразилось содержимое / не ввел - вылетел.

Подробное ТЗ в файле.

Жду предложения по всем 4 пунктам.

Пример страницы сайта:

Расписание на завтра

 

PHPHTML
7 лет назад
feudor
Фёдор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Все сделано в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. В деталях объяснил какой результат хочет видеть, оплату произвел своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!
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