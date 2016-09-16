ИМ на Опенкарт 1.5.5.1.2: нужна распечатка бланков из данных БД

Отлично! Просто отлично! Очень профессионально и, как оказалось, недорого. Очень рекомендую нанимать Александра пока он ценник на свою работу не взвинтил:) Александр сделал всё быстро и объяснений потребовалось минимум. Очень профессионально. Честно говоря, сделал больше, т.к. я в начале не все детали представлял, а Александр без вопросов, как мне показалось по щелчку пальцев сделал то, что я не знал возможно ли сделать вообще. Я очень доволен.