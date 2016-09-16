(ОПЛАТА ТОЛЬКО через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ) Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта [url=http://www.befuy.com]www.befuy.com[/url]. В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои). В ...
ИМ на Опенкарт 1.5.5.1.2: нужна распечатка бланков из данных БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть действующий интернет-магазин на Опенкарт 1.5.5.1.2 . Клиенты, когда размещают свой заказ, заполняют ФИО, свой адрес, телефон, сумма заказа. Для отправки заказов используются конверты 114х162мм (прилагаю изображение на фоне листа А4), на которых как раз указывается сумма наложенного платежа ФИО и адрес отправителя, ФИО, адрес и телефон получателя. Также с конвертом заполненные отправляются бланки наложенного платежа (там указывается ФИО отправителя, его адрес, ФИО получателя, его адрес). Требуется:
печать на принтере заполненного бланка наложенного платежа на листе А4 (заполняться программой, скриптом);
печать на принтере данных на конверте (заполняться программой, скриптом).
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