ИМ на Опенкарт 1.5.5.1.2: нужна распечатка бланков из данных БД

Веб-программированиеЗавершен3 заявки201 просмотр
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Здравствуйте.

Есть действующий интернет-магазин на Опенкарт 1.5.5.1.2 .  Клиенты, когда размещают свой заказ, заполняют ФИО, свой адрес, телефон, сумма заказа. Для отправки заказов используются конверты  114х162мм (прилагаю изображение на фоне листа А4), на которых как раз указывается сумма наложенного платежа ФИО и адрес отправителя, ФИО, адрес и телефон получателя. Также с конвертом заполненные отправляются бланки наложенного платежа (там указывается ФИО отправителя, его адрес, ФИО получателя, его адрес). Требуется:

печать на принтере заполненного бланка наложенного платежа на листе А4 (заполняться программой, скриптом);

печать на принтере данных на конверте (заполняться программой, скриптом).

7 лет назад
igort2010
Игорь 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
2 дня
Отлично! Просто отлично! Очень профессионально и, как оказалось, недорого. Очень рекомендую нанимать Александра пока он ценник на свою работу не взвинтил:) Александр сделал всё быстро и объяснений потребовалось минимум. Очень профессионально. Честно говоря, сделал больше, т.к. я в начале не все детали представлял, а Александр без вопросов, как мне показалось по щелчку пальцев сделал то, что я не знал возможно ли сделать вообще. Я очень доволен.
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