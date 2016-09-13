Yandex Maps API – разработка карты для компании

$60
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко: Показать карту РФ разделенную на филиалы компании с GPS точками каждого филиала. 

Подробно: во вложении файл с детальным описанием. 

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Разработать систему отправки писем на php

    Каждый день отправляем множество системных сообщений нашим клиентам. иногда 90 000+. все с 1 домена и 1 сервера. Письма часто попадают в спам. Нужен человек с опытом!!! разработки почтовых систем, который сможет улучшить ситуацию. Нужно ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на сайте joomla joomshoping

    Сайт: http://www.yaponahata24.ru/ 1) Слева в шапке будут располагаться четыре иконки: "Ваши отзывы на флампе", Наша группа вконтакте", "Instagram" и "Канал YouTube".      То есть фламп и вконтакте Вы просто переместите, а Instagram и Канал YouTube создадите аналогичным способом.. Так же ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать сайт

    На сайте будут услуги (грузоперевозки, строительные, курьерские и т.д., а также доска объявлений). Всего 4 страницы (создать заказ, профессионалы, заказы и доска объявлений). Объявления будут размещаться бесплатно. Но необходимо предусмотреть платное поднятие, выделение и размещение в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг товаров с выводом на сайте

    Ранее другой программист делал сайт с парсером - ykrmebel.com Сейчас требуется пропарсить еще один сайт (http://danko.lviv.ua/) с выводом результатов на ykrmebel.com Я так понимаю, что скрипт есть, нужно только как-то его настроить именно под этот сайт.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать сайт с функционалом и наполнением, похожим на этот http://s-poster.ru. Интересует количество времени, которое понадобится на создание и примерная цена. Выберу кандидата, у которого лучшее соотношение цена/время

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наладить связь по сущностям Сайт-1С-Битрикс24(CRM)

    Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка выгрузки прайса в формате xml под hotline.ua

    Необходимо доработать выгрузку прайса в формате xml под сервис hotline.ua. Движок Опенкарт. Детская тематика. Рекомендации по ссылке с сайта hotline.ua http://hotline.ua/about/pricelists_recommendations/ Раздел - Дитячі коляски. Прошу обращаться людей которые уже сталкивались с таким видом работы (желательно именно с hotline)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Доработать существующий сайт opt.vilatte.ru по прототипам, прикрепленным к проекту (только указанные страницы и шапку с футером). Обратите внимание - нужна и всплывающая корзина (на прототипе корзины внизу). Стили использовать те же, что уже есть на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад