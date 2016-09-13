Разработать систему отправки писем на php

Сайт: http://www.yaponahata24.ru/ 1) Слева в шапке будут располагаться четыре иконки: "Ваши отзывы на флампе", Наша группа вконтакте", "Instagram" и "Канал YouTube". То есть фламп и вконтакте Вы просто переместите, а Instagram и Канал YouTube создадите аналогичным способом.. Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каждый день отправляем множество системных сообщений нашим клиентам. иногда 90 000+. все с 1 домена и 1 сервера.
Письма часто попадают в спам. Нужен человек с опытом!!! разработки почтовых систем, который сможет улучшить ситуацию. Нужно написать распределенный сервис, который сможет отправлять наши системные уведомления, чтобы процент доставки стал лучше.
Примерная схема работы:
1) письмо попадает в mysql очередь.
2) робот на одном из серверов отправки берет его в работу. Подписывает dkim, делает какую-то еще магию и отправляет.
3) письмо счастливо доставляется получателю.
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