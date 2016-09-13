Разработать систему отправки писем на php

Каждый день отправляем множество системных сообщений нашим клиентам. иногда 90 000+. все с 1 домена и 1 сервера.

Письма часто попадают в спам. Нужен человек с опытом!!! разработки почтовых систем, который сможет улучшить ситуацию. Нужно написать распределенный сервис, который сможет отправлять наши системные уведомления, чтобы процент доставки стал лучше.

Примерная схема работы:

1) письмо попадает в mysql очередь.

2) робот на одном из серверов отправки берет его в работу. Подписывает dkim, делает какую-то еще магию и отправляет.

3) письмо счастливо доставляется получателю.