Доработать сайт

Требуется внедрить подобную верстку https://yadi.sk/i/ttdkI7ZFv8WjV в качестве шаблона категории для сайта на joomla 3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте будут услуги (грузоперевозки, строительные, курьерские и т.д., а также доска объявлений). Всего 4 страницы (создать заказ, профессионалы, заказы и доска объявлений). Объявления будут размещаться бесплатно. Но необходимо предусмотреть платное поднятие, выделение и размещение в VIP блоке. На сайте должна быть привязка платежных систем для оплаты услуг.
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