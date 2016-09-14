Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте будут услуги (грузоперевозки, строительные, курьерские и т.д., а также доска объявлений). Всего 4 страницы (создать заказ, профессионалы, заказы и доска объявлений). Объявления будут размещаться бесплатно. Но необходимо предусмотреть платное поднятие, выделение и размещение в VIP блоке.  На сайте должна быть привязка платежных систем для оплаты услуг.

7 лет назад
guest_14738367058404
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад