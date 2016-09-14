Нужен WEB программист. Работа по сайту на Wordpress

$25
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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В тему wordpressa встроена система обучения, разработанная через knockout js. 

1) Необходимо сделать вывод списка обучений в виде иерархии. (возможно с помощью jstree+knockout)

WordPress
7 лет назад
sitewordpress
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад