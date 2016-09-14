Требуется внедрить подобную верстку https://yadi.sk/i/ttdkI7ZFv8WjV в качестве шаблона категории для сайта на joomla 3.
Нужен WEB программист. Работа по сайту на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В тему wordpressa встроена система обучения, разработанная через knockout js.
1) Необходимо сделать вывод списка обучений в виде иерархии. (возможно с помощью jstree+knockout)
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