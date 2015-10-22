Подключить API Новой почты, Интайм и Деливери

В оформлении заказа исправить в «Вариант доставки» заменить «доставка по адресу» на «Доставка курьером по адресу», а «доставка на склад» заменить «доставка в отделение» и после выбора доставка в отделение нужно сделать не просто полу для ввода отделения, а подключить API грузоперевозчиков что бы был выбор склада. (На розетке rozetka.com.ua можно посмотреть).