Подключить API Новой почты, Интайм и Деливери

$40
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка208 просмотров
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В оформлении заказа исправить в «Вариант доставки» заменить «доставка по адресу» на «Доставка курьером по адресу», а «доставка на склад» заменить «доставка в отделение» и после выбора доставка в отделение нужно сделать не просто полу для ввода отделения, а подключить API грузоперевозчиков что бы был выбор склада. (На розетке  rozetka.com.ua можно посмотреть).

8 лет назад
guest_14453510434892
8 лет в сервисе
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8 лет назад