Создать публичные страницы на сайта

Здравствуйте,

Нужно создать публичные страницы для медицинского портала в соцсетях: вконтакте, фейсбук, гугл+, однокласники, а также в твиттере.

ВАЖНО – все паблики НЕ должны быть привязаны к какому либо личному профилю и должны быть зарегистрированы на мой мейл, я буду указан администратором.

Срок – 1 день, желательно сегодня все сделать.

Называйте цены.

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