Создать публичные страницы на сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Здравствуйте,  

Нужно создать публичные страницы для медицинского портала в соцсетях: вконтакте, фейсбук, гугл+, однокласники, а также в твиттере.  

ВАЖНО – все паблики НЕ должны быть привязаны к какому либо личному профилю и должны быть зарегистрированы на мой мейл, я буду указан администратором. 

Срок – 1 день, желательно сегодня все сделать. 

Называйте цены. 

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

8 лет назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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