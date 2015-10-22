Создать публичные страницы на сайта

Доработки на сайте. Работа с API Bitrix!!! Требования: - умение верстать; - знать php; - работа не менее года с битрикс. Оплата почасовая (ваши предложения по оплате).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно создать публичные страницы для медицинского портала в соцсетях: вконтакте, фейсбук, гугл+, однокласники, а также в твиттере.
ВАЖНО – все паблики НЕ должны быть привязаны к какому либо личному профилю и должны быть зарегистрированы на мой мейл, я буду указан администратором.
Срок – 1 день, желательно сегодня все сделать.
Называйте цены.
Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
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