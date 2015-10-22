Программист Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1193 просмотра
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Работа с API Bitrix!!!

Требования:

- умение верстать;

- знать php;

- работа не менее года с битрикс.

Оплата почасовая (ваши предложения по оплате).

8 лет назад
dir_fin
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад