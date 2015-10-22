Программист Битрикс

Требуется создать блог на вордпресс под ключ на тематику спортивных прогнозов и ставок. Именно под ключ и только вордпресс. Жду Ваших предложений..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки на сайте.
Работа с API Bitrix!!!
Требования:
- умение верстать;
- знать php;
- работа не менее года с битрикс.
Оплата почасовая (ваши предложения по оплате).
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