ЧПУ и Title В движке Digiseller

Привет всем.

Есть сайт, подобный http://demo9.mydigiseller.ru/ на движке от digiseller.

В нем URL (например, товаров) генерируются согласно маске /goods_info.php?id=#товара из общей базы данных digiseller. Title берется, как название товара.

Я хочу, чтобы я мог прописать новые URL и TITLE для любых существующих Страниц в каком-нибудь надстроечном файле.

Например, заменить ссылку http://demo9.mydigiseller.ru/goods_info.php?id=1899684 на http://demo9.mydigiseller.ru/moy_url и title Мой Title.

Жду ваши цены на данную работу и сроки. Всем спасибо!