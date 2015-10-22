Разработка приложений на Ruby on Rails

Веб-программированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 

Для реализации долгосрочного проекта нужен программист со знаниями Ruby on Rails. Во вложении высылаю лишь небольшой фрагмент проекта.

Приложение будет интегрировано в Shopify.

Пример подобного приложения можно увидеть тут: https://apps.shopify.com/promotion-bar

Прошу дать оценку по времени и стоимости:

8 лет назад
Magentojob
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад