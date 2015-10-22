Разработка сайта, программная часть (верстка,программирование)

Надо сделать сайт, дизайн в процессе разработки, тематика - театр

Ниже описание структуры, понимаю что этого недостаточно, нужен примерный диапазон цены и сроков от вас, спасибо

*еще прикрепила картинку от заказчика, но на нее ориентироваться только как на примерную структуру, тк это сайт конкурентов

СТРУКТУРА

* Главная

o крупно выведенная картинка спектакля, дата которого активна на календаре

o календарь с активными датами на спектакли (касса, гарантия, гастроли)

o блок «Новости» (4 блока, картинка+описание)

o блок «Площадки» (логотип или картинка)

o блок «Персоны» (имя, название спектакля)

o блок «Спектакли» (выведены картинки-афиши спектаклей с названиями)

o кнопка «купить билет» - уводить на раздел «Афиша»

o кнопки партнеров (билетные агентства)

* Новости (новости, архив новостей)

* Афиша (все даты, включая гарантию, гастроли, купить билет)

* Спектакли (все спектакли, включая те, что пока не идут )

* Персоны

o Актеры

o Режиссерская группа

* Площадки (инфо и фотографии основных площадок, где мы играем)

* Медиа

o ФОТО

o Видео

o СМИ

* Акции (акции для зрителей, подарочные карты и т.д.)

* Контакты (все отделы, карта)

ФУТЕР

* Партнеры (логотипы)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Логотипы соц сетей VK и FB в шапке Также в шапке крупно телефон заказа билетов