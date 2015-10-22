Разработка сайта, программная часть (верстка,программирование)

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать сайт, дизайн в процессе разработки, тематика - театр

Ниже описание структуры, понимаю что этого недостаточно, нужен примерный диапазон цены и сроков от вас, спасибо

*еще прикрепила картинку от заказчика, но на нее ориентироваться только как на примерную структуру, тк это сайт конкурентов

СТРУКТУРА

* Главная

o крупно выведенная картинка спектакля, дата которого активна на календаре

o календарь с активными датами на спектакли (касса, гарантия, гастроли)

o блок «Новости» (4 блока, картинка+описание)

o блок «Площадки» (логотип или картинка)

o блок «Персоны» (имя, название спектакля)

o блок «Спектакли» (выведены картинки-афиши спектаклей с названиями)

o кнопка «купить билет» - уводить на раздел «Афиша»

o кнопки партнеров (билетные агентства)

* Новости (новости, архив новостей)

* Афиша (все даты, включая гарантию, гастроли, купить билет)

* Спектакли (все спектакли, включая те, что пока не идут )

* Персоны

o Актеры

o Режиссерская группа

* Площадки (инфо и фотографии основных площадок, где мы играем)

* Медиа

o ФОТО

o Видео

o СМИ

* Акции (акции для зрителей, подарочные карты и т.д.)

* Контакты (все отделы, карта)

ФУТЕР

* Партнеры (логотипы)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Логотипы соц сетей VK и FB в шапке Также в шапке крупно телефон заказа билетов 

8 лет назад
Mari_j
Мария 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Программист Битрикс

    Доработки на сайте. Работа с API Bitrix!!! Требования: - умение верстать; - знать php; - работа не менее года с битрикс. Оплата почасовая (ваши предложения по оплате).

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать публичные страницы на сайта

    Здравствуйте,   Нужно создать публичные страницы для медицинского портала в соцсетях: вконтакте, фейсбук, гугл+, однокласники, а также в твиттере.   ВАЖНО – все паблики НЕ должны быть привязаны к какому либо личному профилю и должны быть зарегистрированы на мой ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • ЧПУ и Title В движке Digiseller

    Привет всем. Есть сайт, подобный [url=http://buymorebuy.ru/]http://demo9.mydigiseller.ru/[/url] на движке от digiseller. В нем URL (например, товаров) генерируются согласно маске /goods_info.php?id=#товара из общей базы данных digiseller. Title берется, как название товара. Я хочу, чтобы я мог прописать новые URL и TITLE  для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать форму заявки на сайте (joomla 3.3)

    $65

    На сайте [url=http://www.dvtek.ru/]www.dvtek.ru/[/url] доработать форму заявки – открыть здесь [url=http://prntscr.com/8ta9gw]prntscr.com/8ta9gw[/url] или здесь – [url=http://prntscr.com/8ta9qu]prntscr.com/8ta9qu[/url]  В заявку добавить несколько полей, в админке добавить возможность распечатки поступивших заявок  Сайт на Joomla 3.3  Срок исполнения – 3 дня  ТЗ во вложении

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Починить модуль поиска для сайта на старом Webasyst

    Здравствуйте! Требуется починить модуль поиска  с автоподсказкой для сайта на старом Webasyst.  Сам модуль , насколько я понимаю, стоит . но после внесения изменений в дизайн одними криворукими товарищами поиск нормально работать перестал ) Жду Ваши предложения)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Компонент рейтинга для Joomla

    Необходимо написать компонент рейтинга для Joomla 2/3 с использованием AJAX. Внешний вид - 5 звезд с комментариями (см. прикреплённый файл) Со стороны админки создавать счётчики с уникальными id. Вставлять в любую позицию сайта с помощью тегов, например {my_rating ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подключить API Новой почты, Интайм и Деливери

    $40

    В оформлении заказа исправить в «Вариант доставки» заменить «доставка по адресу» на «Доставка курьером по адресу», а «доставка на склад» заменить «доставка в отделение» и после выбора доставка в отделение нужно сделать не просто полу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад