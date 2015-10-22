Форма заказа обратного звонка для сайта

Надо сделать сайт, дизайн в процессе разработки, тематика - театр Ниже описание структуры, понимаю что этого недостаточно, нужен примерный диапазон цены и сроков от вас, спасибо *еще прикрепила картинку от заказчика, но на нее ориентироваться только как ...