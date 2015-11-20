Написать движок сайта

Требуется сделать полную копию сайта – простенький интернет-магазин. Спарсить дизайн структуру картинки. Содержимое натянуть на подходящую бесплатную cms. Вообщем нужна точная копия. Урл дам при личном общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проекта:
Посредник между покупателем и продавцом который обезопасит обе стороны. По другому гарант сервис.
На сайте будут задействованы функции:
1. Калькулятор, который будет в зависимости от суммы и метода оплаты добавлять соответствующий процент к оплате.
2. Чат в котором смогут общаться покупатель и продавец. (без смайликов, регуляции шрифтов, вставки картинок, только поле для ввода сообщения, кнопка вызова суппорта, каждой стороне свой цвет сообщения, дата и час отправки сообщения.)
3. Идентификатор - присваивается каждому кто задействован в сделке. (играет ключевую роль в сервисе, связывает обе стороны в личных кабинетах а также чез чат. По нему совершаеться вход в личный кабинет.)
4. Лента прогресса которая будет заполняться в зависимости от продвижения сделки.
5. Отправление приглашения на емаил второй стороне сделки.( отправлять надо линк который сразу будет перекидывать в личный кабинет).
6. Возможность добавить мерчант для оплаты.
7. Кнопки к примеру для подтверждения получения услуги или товара.
8. Поля для ввода реквизитов выплаты.
9. Возможность по обоюдному согласию удаления начатой сделки.
10. Выход с личного кабинета.( личный кабинет индивидуален для каждой сделки).
11. Приглашение консультанта в непонятных ситуациях в любом момент( приглашение в чат).
12. Вывод онлайн/офлайн второй стороны(если находится в личном кабинете - онлайн)
Админка:
1. Возможность в ручную изменять сумму к оплате.
2. Вмешательство в чат любой сделки.
3. Ручное управление лентой прогресса.
4. Удаление одной из сторон сделки или удаление всей сделки.
5. Делать кнопки недоступные. (включение выключение определенных режимов сделки)
6. Вывод в админку реквизитов для выплаты, сумму выплаты и дату когда запрошен был вывод.
7. Редакция калькулятора ( процентов комиссии сделки)
В идеале хотелось что бы занялись также дизайнтом один и тот же человек или студия.
Предлогайте свои цены.
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