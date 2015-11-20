Написать движок сайта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок168 просмотров
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Суть проекта:

 

Посредник между покупателем и продавцом который обезопасит обе стороны. По другому гарант сервис.

На сайте будут задействованы функции:

 1. Калькулятор, который будет в зависимости от суммы и метода оплаты добавлять соответствующий процент к оплате.

 2. Чат в котором смогут общаться покупатель и продавец. (без смайликов, регуляции шрифтов, вставки картинок, только поле для ввода сообщения, кнопка вызова суппорта, каждой стороне свой цвет сообщения, дата и час отправки сообщения.)

 3. Идентификатор - присваивается каждому кто задействован в сделке. (играет ключевую роль в сервисе, связывает обе стороны в личных кабинетах а также чез чат. По нему совершаеться вход в личный кабинет.)

 4. Лента прогресса которая будет заполняться в зависимости от продвижения сделки.

 5. Отправление приглашения на емаил второй стороне сделки.( отправлять надо линк который сразу будет перекидывать в личный кабинет).

 6. Возможность добавить мерчант для оплаты. 

 7. Кнопки к примеру для подтверждения получения услуги или товара. 

 8. Поля для ввода реквизитов выплаты.

 9. Возможность по обоюдному согласию удаления начатой сделки. 

 10. Выход с личного кабинета.( личный кабинет индивидуален для каждой сделки).

 11. Приглашение консультанта в непонятных ситуациях в любом момент( приглашение в чат). 

 12. Вывод онлайн/офлайн второй стороны(если находится в личном кабинете - онлайн)

 

Админка:

 1. Возможность в ручную изменять сумму к оплате.

 2. Вмешательство в чат любой сделки.

 3. Ручное управление лентой прогресса.

 4. Удаление одной из сторон сделки или удаление всей сделки.

 5. Делать кнопки недоступные. (включение выключение определенных режимов сделки)

 6. Вывод в админку реквизитов для выплаты, сумму выплаты и дату когда запрошен был вывод.

 7. Редакция калькулятора ( процентов комиссии сделки)

В идеале хотелось что бы занялись также дизайнтом один и тот же человек или студия.

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8 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$250
14 дней
Движок написан успешно, все окей.
Хорошее, интересное задание, интересный проект. Быстрое принятие проекта и оплата. Буду рад сотрудничеству еще!