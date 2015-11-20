Написать движок сайта

Суть проекта:

Посредник между покупателем и продавцом который обезопасит обе стороны. По другому гарант сервис.

На сайте будут задействованы функции:

1. Калькулятор, который будет в зависимости от суммы и метода оплаты добавлять соответствующий процент к оплате.

2. Чат в котором смогут общаться покупатель и продавец. (без смайликов, регуляции шрифтов, вставки картинок, только поле для ввода сообщения, кнопка вызова суппорта, каждой стороне свой цвет сообщения, дата и час отправки сообщения.)

3. Идентификатор - присваивается каждому кто задействован в сделке. (играет ключевую роль в сервисе, связывает обе стороны в личных кабинетах а также чез чат. По нему совершаеться вход в личный кабинет.)

4. Лента прогресса которая будет заполняться в зависимости от продвижения сделки.

5. Отправление приглашения на емаил второй стороне сделки.( отправлять надо линк который сразу будет перекидывать в личный кабинет).

6. Возможность добавить мерчант для оплаты.

7. Кнопки к примеру для подтверждения получения услуги или товара.

8. Поля для ввода реквизитов выплаты.

9. Возможность по обоюдному согласию удаления начатой сделки.

10. Выход с личного кабинета.( личный кабинет индивидуален для каждой сделки).

11. Приглашение консультанта в непонятных ситуациях в любом момент( приглашение в чат).

12. Вывод онлайн/офлайн второй стороны(если находится в личном кабинете - онлайн)

Админка:

1. Возможность в ручную изменять сумму к оплате.

2. Вмешательство в чат любой сделки.

3. Ручное управление лентой прогресса.

4. Удаление одной из сторон сделки или удаление всей сделки.

5. Делать кнопки недоступные. (включение выключение определенных режимов сделки)

6. Вывод в админку реквизитов для выплаты, сумму выплаты и дату когда запрошен был вывод.

7. Редакция калькулятора ( процентов комиссии сделки)

В идеале хотелось что бы занялись также дизайнтом один и тот же человек или студия.

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