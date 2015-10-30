Сайт на phpBB

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на бесплатном форумном движке phpbb Сверстать индивидуальный дизайн для 4 страниц. Дизайн для каждой страницы есть в формате jpg и ТЗ для отработки имеется. Также нужно добавить дополнительные поля для участников, которых в нет в движке, сделать нужную сортировку, исправить поиск.

Срок - 20 дней.

ТЗ вышлю для ознакомления.

Просьба оставлять заявки только исполнителям, посредникам и "начинающим" не обращаться.

Уважаемые программисты, пока нет ни одного исполнителя.