Сайт на phpBB

$400
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Здравствуйте. Нужно сделать сайт на бесплатном форумном движке phpbb Сверстать индивидуальный дизайн для 4 страниц. Дизайн для каждой страницы есть в формате jpg и ТЗ для отработки имеется. Также нужно добавить дополнительные поля для участников, которых в нет в движке, сделать нужную сортировку, исправить поиск.

Срок - 20 дней.

ТЗ вышлю для ознакомления.

Просьба оставлять заявки только исполнителям, посредникам и "начинающим" не обращаться.

Уважаемые программисты, пока нет ни одного исполнителя.

PHPСайт на PHP
8 лет назад
Flautr1
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад