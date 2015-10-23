Личный кабинет

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Добрый день

Необходимо разработать веб-часть проекта автоматизированной печати - Личный кабинет пользователя

Задание во вложение

8 лет назад
EASoft
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад