Шедулер с набором плагинов для автоматического запуска апдейтеров

Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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Нужен шедулер для автоматического запуска приложений (апдейтеров онлайн игр) и контроль их завершения для запуска следующего.

в теории это должно выглядеть так:

1 шедулер куда можно добавлять настроеные плагины

2 набор настраиваемых плагинов (кого этот плагин запускает и тип контроля завершения выполнения апдейтера  )

а: контроль по записи в логе

б: контроль по изменению цвета определенной области

с: умеющий подключать записанный макрос AHK или AutoIT 

обязательно ведение собственного лога с результатами работы шедулера и плагинов

бюджет: 300$ но может обсуждатся

8 лет назад
rulezzzzz
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$400
14 дней
Времени заняло немного больше чем планировалось , но это не вина исполнителя , так как по ходу работы всплывали подробности так же требующие реализации ... Вообщем сотрудничеством с данным специалистом доволен полностью ,всем рекомендую
Спасибо Александру за очень интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать её только с положительной стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества!