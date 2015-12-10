Шедулер с набором плагинов для автоматического запуска апдейтеров

Нужен шедулер для автоматического запуска приложений (апдейтеров онлайн игр) и контроль их завершения для запуска следующего.

в теории это должно выглядеть так:

1 шедулер куда можно добавлять настроеные плагины

2 набор настраиваемых плагинов (кого этот плагин запускает и тип контроля завершения выполнения апдейтера )

а: контроль по записи в логе

б: контроль по изменению цвета определенной области

с: умеющий подключать записанный макрос AHK или AutoIT

обязательно ведение собственного лога с результатами работы шедулера и плагинов

бюджет: 300$ но может обсуждатся