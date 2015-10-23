Некоторые правки по DLE

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на бесплатном форумном [b]движке phpbb[/b] Сверстать индивидуальный дизайн для 4 страниц. Дизайн для каждой страницы есть в формате jpg и ТЗ для отработки имеется. Также нужно добавить дополнительные поля для участников, ...
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