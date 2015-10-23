Некоторые правки по DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки84 просмотра
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Нужен программист для правок на DLE.  Связь по скайпу - указан в контактах.

8 лет назад
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
sinov
33 годаИталия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
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