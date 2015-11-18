Доработки сайта InstantCMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки141 просмотр
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Доработки сайта InstantCMS задание в приложение от вас сроки и бюджет

8 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
felder
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
5 дней
Рекомендую Александра как отличного специалиста потому что: - несмотря на то, что задача оказалась сложнее, чем было заявлено в проекте, Александр не изменил стоимости. - стоимость указанная Александра 100% адекватна - сроки были соблюдены - коммуникабельность отличная. Рекомендую однозначно!
Ясное и четкое ТЗ. Приятно работать.