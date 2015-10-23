Модуль бронирования гостиниц для Wordpress

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Требуется написать модуль для wordpress бронирования гостиниц, с обновлением цен из excel. Подробное задание и пример файла обновления в приложении.

WordPress
8 лет назад
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад