Нужен парсер PDF с визуализацией и адаптируемыми настройками

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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От парсера нужно: 

1. Что бы парсил сайт вытаскивал информацию из файла PDF с преобразованием ее в текст и формировал базу данных. 

2. Также автоматически вырезать картинки из этого PDF по произвольным координатам и привязывать ее к конкретной записи в БД.

8 лет назад
andrewbutch
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад