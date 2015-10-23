Нужен парсер PDF с визуализацией и адаптируемыми настройками

От парсера нужно:

1. Что бы парсил сайт вытаскивал информацию из файла PDF с преобразованием ее в текст и формировал базу данных.

2. Также автоматически вырезать картинки из этого PDF по произвольным координатам и привязывать ее к конкретной записи в БД.