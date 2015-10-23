Правки по сайту bitrix согласно ТЗ

$110
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Требуется опытный bitrix-программист. 

- Мелкие корректы 

- Правки в мобильной версии 

- Добавление меню «аккордеон» 

- Калькулятор согласно ТЗ  

Редакция : Старт 

Срок: 1-2 недели. 

ТЗ кандидатам.  

Кому писать не надо   

1. с отрицательными отзывами "-2" и больше   

2. студиям   

3. командам   

4. посредникам.   

5. помощникам.   

6. кто сейчас уже занят проектом   

7. Тем кто работает только с предоплатой БС.   

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8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад