Необходимо сделать отображение товаров в 3 колонки.

Веб-программированиеЗавершен11 заявок227 просмотров
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Сайт http://mastertrg.ru/ , joomla 2.5, joomshoping. Необходимо сделать вывод товара в 3 колонки в категориях. Сейчас 5 колонок. При переделке необходима небольшая модернизация плашки товара. Сделать как здесь http://www.divano.ru/catalog/pryamye-divany/ . Так же необходимо подправить отображение фильтра и левой колонки (http://mastertrg.ru/divai-pjam-pod) , сделать шире. 

8 лет назад
Masterstl
Евгений 
47 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$14
1 день
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