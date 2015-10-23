Доаботать сайт на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки171 просмотр
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https://cloud.mail.ru/public/Bkqn/qafrk7U5d вот файлы и подробный список того что нужно сделать, интересует стоимость и сроки?

WordPressСайт на WordPress
8 лет назад
guest_14455922847301
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад