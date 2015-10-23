Косметическая доработка интернет-магазина на Yii Framework

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Магазин рабочий, но требуется доработка: вывести текст описаний категорий и подкатегорий, сделать возможным менять этот текст из админки.

8 лет назад
lovinhug
Оксана 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад