Продающий лендинг в ЛП Генератор

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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1. Необходимо найти в интернете готовый продающий лендинг с хорошей конверсией на внешние батареи PowerBank Xiaomi MI 5200/10400/16000mah.

2. Согласовать выбранный лендинг со мной

3. После согласования выполнить копию лендинга в "ЛП Генератор".

4. Срок. В течении пяти дней после начала сотрудничества.

Если понравится выполненная работа, то возможно дальнейшее сотрудничество.

8 лет назад
sergeant22
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад