Продающий лендинг в ЛП Генератор

Здравствуйте. Необходимо создать простую видео трансляцию на сайте по типу один вещатель - много зрителей. Краткое описание задачи: Лицо с веб-камерой подключается к сайту, после чего его трансляция передается на сайт Зритель войдя на страницу, может просматривать видео трансляцию ...