Исправление ошибки на странице заказа 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
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При оформлении заказа через пункты самовывоза (наши магазины), через браузер Хром, заказ не оформляется. Только перегружается страница

адрес страницы на тестовом сайте: 

http://bitrix3.sumbur.ru/personal/order/

Версия 1C-Bitrix 15.0.6.  Решение кастомизировано.  (покупали магазин с шаблоном)

Предполагаю, проблема внутри связки js скриптов и php кода. 

Чем раньше получится выполнить работу, тем лучше. Бюджет готов обсудить.

8 лет назад
mario2005
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$30
1 день
Работой доволен!
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