Модуль для Opencart

Простой модуль подключения поддоменов для регионов.

Предназначен для подключения торговли и доставки товаров в регионы

Функционал описан в приложении.

Формат работы:

В качестве гарантии могу прислать сумму с протекцией на вебмани. качаете

себе сайт(архив я дам) разворачиваете на своем серваке и ставите на него

модуль – получаете оплату – присылаете архив. меняемся отзывами.

Предоплат не даю. В крайнем случае можно по СБР