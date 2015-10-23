Закончить сайты. Срочный заказ.

Требуется программист PHP с глубоким знанием системы управления контентом UMI-CMS для написания различных дополнений для сайтов на этой системе управления. На данный момент необходимо реализовать простую систему расчета сметы – сложить стоимость всего оборудования и ...
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Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/ и drev-dekor.ru.
3 дня на проекты Comfort-okna.ru и http://cr59683.tmweb.ru/ Нужно привести главную в виде файла макет2 (во вложении).Создать внутренние странницы по уже существующим разделам меню и разместить на них тексты, фотографии, форму обратной связи как в макете. Сделать калькулятор натяжных потолков пример - http://potolki-komilfo.ru/kalkulyator-natyazhnykh-potolkovпо итогам подключить сайт к домену formulapotolki.ru (домен нами зарегистрирован) Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки. Общее кол-во около 12 текстов, 50+ фоток (предоставлю отдельным письмом) http://drev-dekor.ru/ На сайте должно есть первые 7 разделов на главной (Вагонка, Имитация бруса, Блок хаус, Напольное покрытие, Планкен, Террасная палубная доска, Декоративные балки) в них такие внутренние модули галлереи: http://drev-dekor.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/70-vagonka-krashenaya а должна страница выглядеть как на рисунке(страничка.jpg во вложении), фотография выбираться, увеличиваться и листаться. Проверить корректное отображение мобильной версии, понеобходимости внести поправки. Необходимо сделать нужный модуль и для каждого раздела проставить фотографии. Общее кол во фоток +- 170. http://comfort-okna.ru/ Необходимо поменять цвет разделов меню в белый. Поправить урлы страниц. Сделать калькулятор http://rehau-portal.ru/news/calc_823/(такой же)Поставить фотографии и тексты. Общее кол во около 15 текстов и 100 фотографий. Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки. http://cr59683.tmweb.ru/ Создать названия разделов в меню и страницы на сайте,разместить фотографии и тексты. Поправить верстку, привести в вид как на скриншоте http://prntscr.com/8ud91h Наполнить сайт товарами. Не более 50 шт. Тексты, фото, цены и описание предоставим. Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки.
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