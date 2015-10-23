Закончить сайты. Срочный заказ.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/  и drev-dekor.ru.

3 дня на проекты Comfort-okna.ru и http://cr59683.tmweb.ru/ Нужно привести главную в виде файла макет2 (во вложении).Создать внутренние странницы по уже существующим разделам меню и разместить на них тексты, фотографии, форму обратной связи как в макете. Сделать калькулятор натяжных потолков пример - http://potolki-komilfo.ru/kalkulyator-natyazhnykh-potolkovпо итогам подключить сайт к домену formulapotolki.ru (домен нами зарегистрирован)  Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки. Общее кол-во около 12 текстов, 50+ фоток (предоставлю отдельным письмом)  http://drev-dekor.ru/ На сайте должно есть первые 7 разделов на главной (Вагонка, Имитация бруса, Блок хаус, Напольное покрытие, Планкен, Террасная палубная доска, Декоративные балки) в них такие внутренние модули галлереи: http://drev-dekor.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/70-vagonka-krashenaya а должна страница выглядеть как на рисунке(страничка.jpg во вложении), фотография выбираться, увеличиваться и листаться.  Проверить корректное отображение мобильной версии, понеобходимости внести поправки. Необходимо сделать нужный модуль и для каждого раздела проставить фотографии. Общее кол во фоток +- 170. http://comfort-okna.ru/ Необходимо поменять цвет разделов меню в белый. Поправить урлы страниц. Сделать калькулятор http://rehau-portal.ru/news/calc_823/(такой же)Поставить фотографии и тексты. Общее кол во около 15 текстов и 100 фотографий. Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки. http://cr59683.tmweb.ru/  Создать названия разделов в меню и страницы на сайте,разместить фотографии и тексты.  Поправить верстку, привести в вид как на скриншоте http://prntscr.com/8ud91h  Наполнить сайт товарами. Не более 50 шт. Тексты, фото, цены и описание предоставим. Проверить корректное отображение мобильной версии, по необходимости внести поправки.

8 лет назад
kochelaevskiy
Антон 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист UMI-CMS

    Требуется программист PHP с глубоким знанием системы управления контентом UMI-CMS для написания различных дополнений для сайтов на этой системе управления.  На данный момент необходимо реализовать простую систему расчета сметы – сложить стоимость всего оборудования и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление ошибки на странице заказа 1С-Битрикс

    При оформлении заказа через пункты самовывоза (наши магазины), через браузер Хром, заказ не оформляется. Только перегружается страница адрес страницы на тестовом сайте:  http://bitrix3.sumbur.ru/personal/order/ Версия 1C-Bitrix 15.0.6.  Решение кастомизировано.  (покупали магазин с шаблоном) Предполагаю, проблема внутри связки js скриптов и php ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать виджет PHP по API amoCRM

    Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык. https://developers.amocrm.ru/introduction.php Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом. Спрашивайте.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продающий лендинг в ЛП Генератор

    1. Необходимо найти в интернете готовый продающий лендинг с хорошей конверсией на внешние батареи PowerBank Xiaomi MI 5200/10400/16000mah. 2. Согласовать выбранный лендинг со мной 3. После согласования выполнить копию лендинга в "ЛП Генератор". 4. Срок. В течении пяти ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать простую видео трансляцию на сайте

    Здравствуйте. Необходимо создать простую видео трансляцию  на сайте по типу один вещатель - много зрителей. Краткое описание задачи: Лицо с веб-камерой подключается к сайту, после чего его трансляция передается на сайт Зритель войдя на страницу, может просматривать видео трансляцию ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать отображение товаров в 3 колонки.

    Сайт http://mastertrg.ru/ , joomla 2.5, joomshoping. Необходимо сделать вывод товара в 3 колонки в категориях. Сейчас 5 колонок. При переделке необходима небольшая модернизация плашки товара. Сделать как здесь http://www.divano.ru/catalog/pryamye-divany/ . Так же необходимо подправить отображение фильтра и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад