kochelaevskiy

Антон kochelaevskiy

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Закончить сайты. Срочный заказ.

    Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/  и drev-dekor.ru. 3 дня на проекты Comfort-okna.ru и http://cr59683.tmweb.ru/ Нужно привести главную в виде файла макет2 (во ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип. Сегодня

    $15

    Фото во вложении. Цвет логотипа светло синий.(Букву взять со второй картинки и сделать светло синей) Интересует буква А внутри шара или рядом ,как спутник. Пару тройку хороших вариантов. В двух ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип. Сегодня
Приятно работать с Антоном! Понятное задание, мгновенная оплата, буду рада сотрудничеству)
Работа успешно выполнена, до сих пор сотрудничаем.
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