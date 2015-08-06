kochelaevskiy

Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/ и drev-dekor.ru. 3 дня на проекты Comfort-okna.ru и http://cr59683.tmweb.ru/ Нужно привести главную в виде файла макет2 (во ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужны 3 статических баннера , размер 1200х614 для веб студии, пример оформления здесь http://sitelab.pro/ на главной. Текст,цвет в личке обговорим. Нужно сегодня.Баннеры23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Фото во вложении. Цвет логотипа светло синий.(Букву взять со второй картинки и сделать светло синей) Интересует буква А внутри шара или рядом ,как спутник. Пару тройку хороших вариантов. В двух ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
В максимально короткие сроки нужен сайт по аналогии с sitelab.pro (некоторые моменты скорректируем в лс) Пишите стоимость и время изготовления.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
10 лет назад
Приятно работать с Антоном! Понятное задание, мгновенная оплата, буду рада сотрудничеству)
Ответный отзыв
Работа успешно выполнена, до сих пор сотрудничаем.