Создать виджет PHP по API amoCRM

Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык.

https://developers.amocrm.ru/introduction.php

Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом.

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