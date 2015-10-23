Создать виджет PHP по API amoCRM

При оформлении заказа через пункты самовывоза (наши магазины), через браузер Хром, заказ не оформляется. Только перегружается страница адрес страницы на тестовом сайте: http://bitrix3.sumbur.ru/personal/order/ Версия 1C-Bitrix 15.0.6. Решение кастомизировано. (покупали магазин с шаблоном) Предполагаю, проблема внутри связки js скриптов и php ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык.
https://developers.amocrm.ru/introduction.php
Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом.
Спрашивайте.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно поработать с картами на сайте, несложная задачка. ТЗ и прочие вопросы в личке. В ответе оставляйте Ваш скайп и если Вы можете начать сегодня.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Необходимо найти в интернете готовый продающий лендинг с хорошей конверсией на внешние батареи PowerBank Xiaomi MI 5200/10400/16000mah. 2. Согласовать выбранный лендинг со мной 3. После согласования выполнить копию лендинга в "ЛП Генератор". 4. Срок. В течении пяти ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать простую видео трансляцию на сайте по типу один вещатель - много зрителей. Краткое описание задачи: Лицо с веб-камерой подключается к сайту, после чего его трансляция передается на сайт Зритель войдя на страницу, может просматривать видео трансляцию ...Закрыт8 лет назад
Магазин рабочий, но требуется доработка: вывести текст описаний категорий и подкатегорий, сделать возможным менять этот текст из админки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо создать лейдинг, а точнее скопировать его немного видоизменив и добавив другие фотографии, вот ссылка на сайт http://mks77.ru/Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт http://mastertrg.ru/ , joomla 2.5, joomshoping. Необходимо сделать вывод товара в 3 колонки в категориях. Сейчас 5 колонок. При переделке необходима небольшая модернизация плашки товара. Сделать как здесь http://www.divano.ru/catalog/pryamye-divany/ . Так же необходимо подправить отображение фильтра и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
https://cloud.mail.ru/public/Bkqn/qafrk7U5d вот файлы и подробный список того что нужно сделать, интересует стоимость и сроки?Закрыт8 лет назад
сделать точную копию сайта, с работающими формами и колькулятором, сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.eastlines.ru%2F]http://www.eastlines.ru/[/url]Закрыт8 лет назад
- $110
Требуется опытный bitrix-программист. - Мелкие корректы - Правки в мобильной версии - Добавление меню «аккордеон» - Калькулятор согласно ТЗ Редакция : Старт Срок: 1-2 недели. ТЗ кандидатам. Кому писать не надо 1. с отрицательными отзывами "-2" и больше 2. студиям 3. командам 4. посредникам. 5. помощникам. 6. кто сейчас ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад