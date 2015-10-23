Создать виджет PHP по API amoCRM

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык.

https://developers.amocrm.ru/introduction.php

Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом.

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PHP
8 лет назад
hiplifer
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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