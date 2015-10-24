Программист UMI-CMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Требуется программист PHP с глубоким знанием системы управления контентом UMI-CMS для написания различных дополнений для сайтов на этой системе управления.  На данный момент необходимо реализовать простую систему расчета сметы – сложить стоимость всего оборудования и взять определенный процент от получившейся суммы для формирования стоимости работ (в некоторых сметах сумму стоимости всего оборудования необходимо брать из другой сметы).

8 лет назад
albion
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад