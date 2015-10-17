Исправить фид merchants для adwords

Добрый день!

Есть фид для Яндекс маркета!Приложен! https://yadi.sk/d/FDpS5x5gjxmC6

При загрузке его в merchants.google.com гугл ругается, нужно сделать правки:

1.Добавить поля "product type","google product category"

2.Название товара для рекламы сейчас формируется по логике Бренд+название товара http://prntscr.com/8upa1k

Гугл ответил что это из-за ошибки в фиде. Где именно не знаю! Должно быть просто название товара!

3. В рекламных объявлениях гугл в основном везде использует вторую картинку товара, а не обложку!

Т.е. в фиде передача данных о картинке нужно исправить!

Оплата по факту принятия фида гуглом! (в течение 2-ух дней)