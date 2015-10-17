Парсинг 5-ти сайтов

Требуется программист PHP с глубоким знанием системы управления контентом UMI-CMS для написания различных дополнений для сайтов на этой системе управления. На данный момент необходимо реализовать простую систему расчета сметы – сложить стоимость всего оборудования и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах:
…
Необходимо:
задаем конкретные города (Вылета-Возврата),
задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября)
задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру 5-14 дней, тоесть поиск 1-5 ноября, 1-6 ноября… 1-14 ноября, 2-6 ноября… 2-15 ноября, 3-8 ноября…
5 полей.
1 поле - Города Отправления
2 поле - Города прилета
3 поле - дата начала мониторинга
4 поле - количество дней мониторинга (от 1 до 180)
5 поле - количество дней до возвратного полета (от 1 до 14)
Дальше, можно хоть в эксель. Главное сортировка на 1) минимальную цену и 2) города и минимальная цена.
Пример:
Города вылета Харьков, Киев.
Города прилета Париж, Рим
дата начала поиска 17.10.2015
разница в днях возврата от 1 до 14 дней
и система начинает поиск
Харьков-Париж 17,10-17,10, 17,10-18,10 17,10-19,10...17,10-31,10 - это первый поиск
добавляет день Харьков-Париж 18,10-18,10, 18,10-19,10, 18,10 - 01,11
проверило... меняет город
Киев-Париж - и то же самое
Потом Харьков-Рим... и то же самое по датам
и потом Киев-Рим.. и по датам то же самое.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать скрипт, чтобы он в режиме реал-тайм парсил/грабил информацию с других сайтов и выводил на наш проект Исполнитель должен иметь опыт в написание подобных скриптов. Наличие скайпа приветствуется Более детальное техническое задание - после собеседованияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть симпла 2.3.7 нужно сделать следующее: 1. Купить в 1 клик, сама форма есть отправка писем идет, нужно сделать проверку формы, там поля имя и телефон, чтобы нельзя было отправить пустую, а так же добавить в ...Закрыт8 лет назад
Простой модуль подключения поддоменов для регионов. Предназначен для подключения торговли и доставки товаров в регионы Функционал описан в приложении. Формат работы: В качестве гарантии могу прислать сумму с протекцией на вебмани. качаете себе сайт(архив я ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать скрипт на html и js как на сайте http://avto4avto.ru/page_p.php 1)- выбор марки 2) выбор модели Без предоплаты !!!!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Сайт на joomla. Необходимо чтобы вывод туров был по дате изменения тура, либо по дате создания, т.е. смысл в том, чтобы можно было меняя дату - менять сортировку туров. Сейчас туры выводятся просто по мере ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт Smartbutik.ru ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1E7SXgqduv7oatzv6tTK2nyj0UvKGQ0Luw_q1Aetaidg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1E7SXgqduv7oatzv6tTK2nyj0UvKGQ0Luw_q1Aetaidg/edit?usp=sharing[/url] Пожалуйста беритесь за задание, если есть опыт работы с opencart. Срок 24 часаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : [url=http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/]http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/[/url] и drev-dekor.ru. 3 дня на проекты Comfort-okna.ru и [url=http://cr59683.tmweb.ru/]http://cr59683.tmweb.ru/[/url] Нужно привести главную в виде файла макет2 (во вложении).Создать внутренние ...Закрыт8 лет назад
Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык. https://developers.amocrm.ru/introduction.php Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом. Спрашивайте.Закрыт8 лет назад