Парсинг 5-ти сайтов

Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах:

flyuia.com

ryanair.com

flypgs.com

flydubai.com

wizzair.com

…

Необходимо:

задаем конкретные города (Вылета-Возврата),

задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября)

задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру 5-14 дней, тоесть поиск 1-5 ноября, 1-6 ноября… 1-14 ноября, 2-6 ноября… 2-15 ноября, 3-8 ноября…

5 полей.

1 поле - Города Отправления

2 поле - Города прилета

3 поле - дата начала мониторинга

4 поле - количество дней мониторинга (от 1 до 180)

5 поле - количество дней до возвратного полета (от 1 до 14)

Дальше, можно хоть в эксель. Главное сортировка на 1) минимальную цену и 2) города и минимальная цена.

Пример:

Города вылета Харьков, Киев.

Города прилета Париж, Рим

дата начала поиска 17.10.2015

разница в днях возврата от 1 до 14 дней

и система начинает поиск

Харьков-Париж 17,10-17,10, 17,10-18,10 17,10-19,10...17,10-31,10 - это первый поиск

добавляет день Харьков-Париж 18,10-18,10, 18,10-19,10, 18,10 - 01,11

проверило... меняет город

Киев-Париж - и то же самое

Потом Харьков-Рим... и то же самое по датам

и потом Киев-Рим.. и по датам то же самое.