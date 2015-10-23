Разработать граббер/парсер контента для сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Необходимо разработать скрипт, чтобы он в режиме реал-тайм парсил/грабил информацию с других сайтов и выводил на наш проект

Исполнитель должен иметь опыт в написание подобных скриптов. Наличие скайпа приветствуется

Более детальное техническое задание - после собеседования

8 лет назад
webportal2015
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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