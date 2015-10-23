Разработать граббер/парсер контента для сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать скрипт, чтобы он в режиме реал-тайм парсил/грабил информацию с других сайтов и выводил на наш проект
Исполнитель должен иметь опыт в написание подобных скриптов. Наличие скайпа приветствуется
Более детальное техническое задание - после собеседования
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