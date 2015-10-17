Дорабока проекта на Yii2

Нужны правки на DLE - вопросы в скайп (указан в контактах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать достаточно несложный проект на фреймворке Yii2. Система представляет собой платформу регистрации различного рода курсов. Жду Ваших предложений.
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