Работа над SAAS сайтом (wordpress + custom php backend)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Проект представляет собой глобальный апдэйт работающего онлайн (software as a service) сайта в области управления контентом на основе RSS/XML  технологий (8 лет online). 

Глобальная задача: перенос существующего функционала на новый респонсив дизайн.  (wordpress с респонсив темой - frontend, и пользовательский backend с набором инструментов написанных на PHP)

Требуется  дополнительный разработчик с возможностью дальнейшего сотрудничества с опытом работы и знаниями:

- PHP 5.4+ (cURL, MySQL Improved)

- JavaScript / jQuery / ajax

- HTML5 / CSS3

- API (REST / JSON / WEB ), webhooks

- OAuth 2.0

- Bootstrap

- Wordpress

- MySQL 5.5 / MariaDB

- CentOS 6,7 + LAMP / LEMP

- Cron

Также были бы полезны навыки администрирования (оптимизации) Linux серверов

Знание английского языка очень приветствуется (Сайт англоязычный)

Сервис состоит из набора инструментов для генерации, форматирования и публикации контента.  

Первоочередная задача  (до 19 ноября)  -  переписать и оптимизировать существующие инструменты (на основе уже готовых).

В дальнейшем возможно сотрудничество в разработке нового функционала существующих инструментов или разработке новых инструментов для сервиса.

К работе над проектом необходимо приступить как можно быстрее.

Алгоритм сотрудничества:

  • выполнение оплачиваемого тестового задания
  • согласование условий сотрудничества
  • подписание неободимых договоров
  • работа по ТЗ
PHPWordPress
8 лет назад
paytory
Макс 
44 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад