Работа над SAAS сайтом (wordpress + custom php backend)

Проект представляет собой глобальный апдэйт работающего онлайн (software as a service) сайта в области управления контентом на основе RSS/XML технологий (8 лет online).

Глобальная задача: перенос существующего функционала на новый респонсив дизайн. (wordpress с респонсив темой - frontend, и пользовательский backend с набором инструментов написанных на PHP)

Требуется дополнительный разработчик с возможностью дальнейшего сотрудничества с опытом работы и знаниями:

- PHP 5.4+ (cURL, MySQL Improved)

- JavaScript / jQuery / ajax

- HTML5 / CSS3

- API (REST / JSON / WEB ), webhooks

- OAuth 2.0

- Bootstrap

- Wordpress

- MySQL 5.5 / MariaDB

- CentOS 6,7 + LAMP / LEMP

- Cron

Также были бы полезны навыки администрирования (оптимизации) Linux серверов

Знание английского языка очень приветствуется (Сайт англоязычный)

Сервис состоит из набора инструментов для генерации, форматирования и публикации контента.

Первоочередная задача (до 19 ноября) - переписать и оптимизировать существующие инструменты (на основе уже готовых).

В дальнейшем возможно сотрудничество в разработке нового функционала существующих инструментов или разработке новых инструментов для сервиса.

К работе над проектом необходимо приступить как можно быстрее.

Алгоритм сотрудничества: