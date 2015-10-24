Нужны правки на DLE - вопросы в скайп (указан в контактах).
Работа над SAAS сайтом (wordpress + custom php backend)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект представляет собой глобальный апдэйт работающего онлайн (software as a service) сайта в области управления контентом на основе RSS/XML технологий (8 лет online).
Глобальная задача: перенос существующего функционала на новый респонсив дизайн. (wordpress с респонсив темой - frontend, и пользовательский backend с набором инструментов написанных на PHP)
Требуется дополнительный разработчик с возможностью дальнейшего сотрудничества с опытом работы и знаниями:
- PHP 5.4+ (cURL, MySQL Improved)
- JavaScript / jQuery / ajax
- HTML5 / CSS3
- API (REST / JSON / WEB ), webhooks
- OAuth 2.0
- Bootstrap
- Wordpress
- MySQL 5.5 / MariaDB
- CentOS 6,7 + LAMP / LEMP
- Cron
Также были бы полезны навыки администрирования (оптимизации) Linux серверов
Знание английского языка очень приветствуется (Сайт англоязычный)
Сервис состоит из набора инструментов для генерации, форматирования и публикации контента.
Первоочередная задача (до 19 ноября) - переписать и оптимизировать существующие инструменты (на основе уже готовых).
В дальнейшем возможно сотрудничество в разработке нового функционала существующих инструментов или разработке новых инструментов для сервиса.
К работе над проектом необходимо приступить как можно быстрее.
Алгоритм сотрудничества:
- выполнение оплачиваемого тестового задания
- согласование условий сотрудничества
- подписание неободимых договоров
- работа по ТЗ
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