Написать ТЗ в axure

Нужны правки на DLE - вопросы в скайп (указан в контактах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект, в которых необходим профессионал с навыками написания подробно детализированного технического задания в программе axure.
Прошу предоставить ссылки для просмотра выполненных работ в axure
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется исправить ошибку загрузки csv-прайсов в движке BrilliantContract (если не ошибаюсь, собран он из Shop-Script Free с модулями). Ссылка на движок и документацию http://www.brilliantcontract.net/shop.php Автор его не отзывается, магазин в итоге заполнить нельзя. Проблему с загрузкой прайсов в категорию шины ...Закрыт8 лет назад
Задача в несколько этапов: 1) Переносим сайт на OpenCart содного хостинга на другой хостинг (и с одного домена на другой, перенос копированием). Закрываем от индексации. 2) Настройка модуля Geo IP споследующей доработкой ( или возможно разработкой с нуля). Не стоит браться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Небольшие правки на сайте. Оставляйте заявки, кто может помочь сейчас. Нужно добавить 1 страничку. А так же поменять текст. И создать 3 внутренних.Закрыт8 лет назад
- $100
Необходимо доработать достаточно несложный проект на фреймворке Yii2. Система представляет собой платформу регистрации различного рода курсов. Жду Ваших предложений.Закрыт8 лет назад
Есть сайт www_nedorogo_kz Нужно удалить шелл и поставить защитуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день! Есть фид для Яндекс маркета!Приложен! https://yadi.sk/d/FDpS5x5gjxmC6 При загрузке его в merchants.google.com гугл ругается, нужно сделать правки: 1.Добавить поля "product type","google product category" 2.Название товара для рекламы сейчас формируется по логике Бренд+название товара http://prntscr.com/8upa1k Гугл ответил что это из-за ошибки в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день, необходимо сделать регистрацию аккаунта в yandex на php без сторонних библиотекВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Нужно разместить два домена на двух VPS, на одном из них установить скрипт MailWizz, с другого организовать рассылку. Скрипт надо настроить под мои задачи. Оплата по факту выполнения работ или поэтапно, но никак не авансом!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $60
Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах: flyuia.com ryanair.com flypgs.com flydubai.com wizzair.com … Необходимо: задаем конкретные города (Вылета-Возврата), задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября) задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру 5-14 дней, тоесть поиск 1-5 ноября, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад