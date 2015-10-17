Написать ТЗ в axure

$400
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Есть проект, в которых необходим профессионал с навыками написания подробно детализированного технического задания в программе axure. 

Прошу предоставить ссылки для просмотра выполненных работ в axure

8 лет назад
future_tech
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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