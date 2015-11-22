Перенос сайта и настройка модуля.

Задача в несколько этапов:

1) Переносим сайт на OpenCart содного хостинга на другой хостинг (и с одного домена на другой, перенос

копированием). Закрываем от индексации.

2) Настройка модуля Geo IP споследующей доработкой ( или возможно разработкой с нуля).

Не стоит браться за первый этап, если Вы не в состоянии сделать второй. Каждый этап оплатим отдельно через сервис безопасной сделки.

Более подробное ТЗ по доработке (разработке) модуля в скайп или на почту.