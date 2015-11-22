Перенос сайта и настройка модуля.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок292 просмотра
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Задача в несколько этапов:

1)     Переносим сайт на OpenCart содного хостинга на другой хостинг (и с одного домена на другой, перенос

копированием).  Закрываем от индексации.

2)     Настройка модуля Geo IP споследующей доработкой ( или возможно разработкой с нуля).

Не стоит браться за первый этап, если Вы не в состоянии сделать второй. Каждый этап оплатим отдельно через сервис безопасной сделки.

Более подробное ТЗ по доработке (разработке) модуля в скайп или на почту.

8 лет назад
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
8 лет назад
$220
14 дней
Отлично! Вник в суть задачи (наших потребностей), выполнил на 110%, внёс предложение по улучшению. Будем работать и дальше!
очень интересное задание, которое с радостью выполнил. в постановке задачи и оплате никаких проблем. супер заказчик.