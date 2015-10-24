Мастер классы онлайн

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Здравствуйте,

Алгоритм работы в общих чертах:

- Посетитель регестрируется, вводит свои данные - Имя - Фамилия, возраст, пол, уровень мастерства ( начинающий, средний, продвинутый), категория ( хобби, турниры ) страна проживания, телефон, адрес электронной почты. 

-  Активация учётной записи - Для завершения регестрации система высылает ссылку на адрес электронной почты указанный посетителем, для подтверждения адреса электронной почты.

- Посетитель выберает программу обучения, выберает метод оплаты, оплачивает и получает доступ к программе. 

- Всё нужно будет сделать используя вот этот шаблон:http:

//www.templatemonster.com/ru/landing-page-templates-type/55595.html

- В этом шаблоне нужно ввести другой текст и другие фотографии

- Идея заключается в том, что профессиональная танцевальная пара будет давать мастер классы онлайн, те посетители которые купят программу от этой танцевальной пары, получают доступ сначала к прямой трансляции мастер классов, а потом к записям этих мастер классов в не ограниченном количестве в тичении года с момента приобретения программы, система должна это контралировать, тоесть клиент после приобретения программы должен получить доступ как к окну прямой трансляции так и в итоге к архиву этой трансляции, тоесть нужно создать возможность загрузки этих мастер классов и размещение их в архиве непосредственно прикрепляя их к той программе которую клиент купит.....

Танцевальных пар будет несколько, соответственно будет и несколько разных программ.

- Если подходит, то нужно интегрировать вот эти два плагина:

https://wordpress.org/plugins/stream-video-player/

https://wordpress.org/plugins/paid-memberships-pro/

- Для каждой программы устоновить окно видео плеер, где танцевальная пара сможет загрузить своё видео - приветствие, доступ должен быть открыт для любого посетителя.

- Нужно интегрировать с административной панелью, с возможностью самостоятельно редактировать и вносить/удалять новые программы. 

- Создание и установка логотипа- Интеграция с мульти язычным плагином  ( если хороший и подходит ) https://ru.wordpress.org/plugins/wpglobus/- Вебсайт нужно будет разместить в хостинг компании, протестировать и сдать под ключ.

8 лет назад
cokol10
48 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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