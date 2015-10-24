Поле подсказок по тегам

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Имеется пользовательская форма заполнениянекоторого раздела, включающая в себя указание тегов в отдельном поле.

 

Необходимо сделать добавление тегов более «user-friendly»: реализовать при наборе теговвывод уже существующих подсказок и возможность выбора из них (или же завершить

ввод собственного варианта).  Должна бытьвозможность удаления тегов.

Аналог – создание / редактирование списка адресатов в GMAIL. 

8 лет назад
RussianKeeper
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад