Поле подсказок по тегам

Требуется исправить ошибку загрузки csv-прайсов в движке BrilliantContract (если не ошибаюсь, собран он из Shop-Script Free с модулями). Ссылка на движок и документацию http://www.brilliantcontract.net/shop.php Автор его не отзывается, магазин в итоге заполнить нельзя. Проблему с загрузкой прайсов в категорию шины ...