Сделать выгрузку прайс-листа из Битрикса в формате для hotline.ua

Сайт http://mirra.ua/

Надо сделать выгрузку прайс-листа в формате для hotline.ua.

сейчас есть вот такой прайс-лист http://mirra.ua/bitrix/catalog_export/shop.php

К нему есть замечания.

Для загрузки прайс-листа на Hotline вам необходимо устранить следующие ошибки:1. Уровень детализации не соответствует hotline.

Конечная категория, к которой отнесен товар в прайс-листе, должна соответствовать уровню детализации соответствующих категорий каталога hotline.ua. Загрузить каталог hotline.ua

2. Не указан вендор.

В каждой товарной позиции должен быть указан производитель (вендор, бренд) товара.

Вендор (производителя, торговую марку) нужно указывать в отдельном теге .

Также, для всех товарных позиций нужно указать Объем (в ml или g ).

Например:

Shiseido

Shiseido Benefiance NutriPerfect крем для лица антивозрастной 50 ml.

Не указан основной параметр Оригинальность - необходимо указывать в отдельном теге , является товар оригиналом или не оригиналом.

(Оригинал).

Цены на товарные позиции можно указывать:

UAH - актуальная розничная цена товара в гривнах с учетом всех налогов

USD - актуальная розничная цена в долларах.

Если цены в прайс-листе даны только в долларах, обязательно указывать курс пересчета в элементе .

Цены в рублях RUB мы не публикуем.

Код (артикул) от производителя нужно указывать в отдельном теге .

Посмотреть наши Технические требования, а также Рекомендации по составлению прайс-листов можете здесь:

http://hotline.ua/about/pricelists_specs/

http://hotline.ua/about/pricelists_recommendations/

Парфюм и косметика

С техническими требованиями и рекомендациями к прайс-листам вы можете ознакомиться здесь.