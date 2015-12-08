Стоит SimplaCMS последний версии. Парсер изображений работает но не работает парсер описании товара. Нужно починить.
Сделать выгрузку прайс-листа из Битрикса в формате для hotline.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://mirra.ua/
Надо сделать выгрузку прайс-листа в формате для hotline.ua.
сейчас есть вот такой прайс-лист http://mirra.ua/bitrix/catalog_export/shop.php
К нему есть замечания.
Для загрузки прайс-листа на Hotline вам необходимо устранить следующие ошибки:1. Уровень детализации не соответствует hotline.
Конечная категория, к которой отнесен товар в прайс-листе, должна соответствовать уровню детализации соответствующих категорий каталога hotline.ua. Загрузить каталог hotline.ua
2. Не указан вендор.
В каждой товарной позиции должен быть указан производитель (вендор, бренд) товара.
Вендор (производителя, торговую марку) нужно указывать в отдельном теге .
Также, для всех товарных позиций нужно указать Объем (в ml или g ).
Например:
Shiseido
Shiseido Benefiance NutriPerfect крем для лица антивозрастной 50 ml.
Не указан основной параметр Оригинальность - необходимо указывать в отдельном теге , является товар оригиналом или не оригиналом.
(Оригинал).
Цены на товарные позиции можно указывать:
UAH - актуальная розничная цена товара в гривнах с учетом всех налогов
USD - актуальная розничная цена в долларах.
Если цены в прайс-листе даны только в долларах, обязательно указывать курс пересчета в элементе .
Цены в рублях RUB мы не публикуем.
Код (артикул) от производителя нужно указывать в отдельном теге .
Посмотреть наши Технические требования, а также Рекомендации по составлению прайс-листов можете здесь:
http://hotline.ua/about/pricelists_specs/
http://hotline.ua/about/pricelists_recommendations/
Парфюм и косметика
С техническими требованиями и рекомендациями к прайс-листам вы можете ознакомиться здесь.
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