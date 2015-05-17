Найден подходящий сайт, на 80% отвечающий ТЗ [url=http://1.mastersite.com.ua/]http://1.mastersite.com.ua/[/url] Туда надо вставить нашу инфу, 2-3 наших блока и поработать с цветом и элементами (фон и пиктограммки). Имеем 3000-4000 руб.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо сделать лендинг. Можно предложить любой готовый движек. ТЗ и схема в файле. Надо сделать за 2-3 дня.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт [url=https://wizzair.com/ru-RU/TimeTable]https://wizzair.com/ru-RU/TimeTable[/url] Цель: 1. Там есть 2 поля. Город вылета, город возврата. Делаем список этих городов, пример Киев - Ларнака, Киев - Будапешт, Киев - Вильнюс..... около 20. 2. К пункту 1 - система создает дубли, Тоесть мы вводим Киев - ...Закрыт7 лет назад
Пример для лендинг пейдж [url=https://pokupon.ua/pg/become_affiliate?city=kiev]https://pokupon.ua/pg/become_affiliate?city=kiev[/url] (все максимально 1 в 1 по эффектам и структуре (графика своя)) Страница должна быть оптимизирована для планшетов и телефонов На примере этой [url=http://www.templatemonster.com/demo/55595.html#gref]http://www.templatemonster.com/demo/55595.html#gref[/url] Всего 6 небольших экранов. Текст и порядок тоже готовы. Есть пример верстки.Закрыт7 лет назад
Надо шапку сайта live4травелкомюа поменять на liveforтравелкомюа (оставив блок рекламы между меню и слайдером). + немного доделать слайдер внутри новости, где скрншоты (на первом сайте). Потому как многие пользователи не понимат, что там есть вкладки, что кнопки активные и пр.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Имеем сайт live4травел/com.ua (поправьте русское слово) Сделан на Вордпрессе. Необходимо сменить его оболочку, чтоб было как на : [url=http://mobilux.info/]mobilux.info[/url] внутри 3-4 плагина. Оболочку скорее всего надо ломанную.Закрыт7 лет назад
1-2 сообщения в день. Тематика - туризм. Очень сложный фильтр отбора. Оценка по лайкам и перепостам. Оплата около 70-100 грн за 1 пост Обязательно опыт и практика в туризме.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $75
Тематика - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. Он Лайн виза в Индию - пишутся ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача сделать сайт-визитку. Такой сайт, который вниз прокручивается на 4-5 страниц. Тематика - Електрик. Требуется комплекс. 1. Разработать (предложить, подумать, правильно оформление), запустить. 2. Продвижение в первые позиции в гугле на 4-5 ключевых слов. ТЗ отсутствует, необходимо краткое его сделать исполнителю ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Цель: автоматизировать добавление новости, свести движения к минимуму. Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего " внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть реферальная ссылка типа: MSQ&EndAirp1Code=HKG&Date1=20-01-2016&StartAirp2Code=HKG&EndAirp2Code=OSL&Date2=27-01-2016&ad Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016 Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали ...Завершен8 лет назад
Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке 1. Заголовок. 2. Текст 2-3 строчки 3. Откуда-Куда + цена 4. ...Закрыт8 лет назад
- $60
Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах: flyuia.com ryanair.com flypgs.com flydubai.com wizzair.com … Необходимо: задаем конкретные города (Вылета-Возврата), задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября) задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру 5-14 дней, тоесть поиск 1-5 ноября, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть ресурс http://live4travel.com.ua/ На нем сейчас ставятся гугловские фото. Необходимо сделать свои. Цель - разбивка по странам и мы даем 200-300 городов. Необходимо - мы вводим города (бывает более 2-х, 3 или 4) и формируется маршрут прямыми линиями + появляется ...Закрыт8 лет назад
- $60
Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах: flyuia.com wizzair.com www.ryanair.com http://www.flypgs.com/ http://www.flydubai.com/en/ Необходимо: задаем конкретные города (Вылета-Возврата), задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября) задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Momondo 2. flugaden.de 3. skyscanner Надо подключиться к русскоязычным (по идее), но чтоб доступ был и к другим языковым (страны) версиям. Необходима партнерка по ID, который прибавляется к ссылкам (тоесть нас интересуют только дипссылки, реферальные ссылки) Примеры и аналоги ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо подключиться к 3-м партнеркам 1. Momondo 2. flugaden.de 3. skyscanner Надо подключиться к русскоязычным, но чтоб доступ был ко всем языкам. Необходима партнерка по ID, который прибавляется к ссылкам. Примеры и аналоги есть. Мы не разбираемся в этом и не можем вести ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Ресурс необходимо подключить к 10-15 партнерским программам. Мы, как заказчики в этом не разбираемся и вникать в это не хотим. Стоимость 600-900 рублей за каждое подключение к партнерской программе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть небольшой сайт (300Мб). Почему-то на одном хостинге работать не хочет (раз 4-5 вырубался за последние 2 месяца), причину так установить и не удалось. Требуется: перенести с одного хостинга на другой (+ переписать DNS) помониторить недельку-другую работоспособность. Надо сделать ...Завершен9 лет назад
Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам сайт простой. Добавляется всего 2-5 новости в день. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад