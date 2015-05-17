Mobilux

Игорь Федоров Mobilux

 
43 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать Лендинг на выбранном шаблоне

    Найден подходящий сайт, на 80% отвечающий ТЗ [url=http://1.mastersite.com.ua/]http://1.mastersite.com.ua/[/url] Туда надо вставить нашу инфу, 2-3 наших блока и поработать с цветом и элементами (фон и пиктограммки). Имеем 3000-4000 руб.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать парсер

    Есть сайт [url=https://wizzair.com/ru-RU/TimeTable]https://wizzair.com/ru-RU/TimeTable[/url] Цель: 1.  Там есть 2 поля. Город вылета, город возврата. Делаем список этих городов, пример Киев - Ларнака, Киев - Будапешт, Киев - Вильнюс..... около 20.  2. К пункту 1 - система создает дубли, Тоесть мы вводим Киев - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать лендинг страничку

    Пример для лендинг пейдж [url=https://pokupon.ua/pg/become_affiliate?city=kiev]https://pokupon.ua/pg/become_affiliate?city=kiev[/url] (все максимально 1 в 1 по эффектам и структуре (графика своя)) Страница должна быть оптимизирована для планшетов и телефонов На примере этой [url=http://www.templatemonster.com/demo/55595.html#gref]http://www.templatemonster.com/demo/55595.html#gref[/url] Всего 6 небольших экранов. Текст и порядок тоже готовы. Есть пример верстки.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать шапку сайта

    Надо шапку сайта  live4травелкомюа поменять на  liveforтравелкомюа (оставив блок рекламы между меню и слайдером). + немного доделать слайдер внутри новости, где скрншоты (на первом сайте). Потому как многие пользователи не понимат, что там есть вкладки, что кнопки активные и пр.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сменить оболочку сайта

    $40

    Имеем сайт live4травел/com.ua (поправьте русское слово) Сделан на Вордпрессе. Необходимо сменить его оболочку, чтоб было как на : [url=http://mobilux.info/]mobilux.info[/url] внутри 3-4 плагина. Оболочку скорее всего надо ломанную.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется наполнить форум

    $75

    Тематика  - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. Он Лайн виза в Индию - пишутся ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт визитку.

    Задача сделать сайт-визитку. Такой сайт, который вниз прокручивается на 4-5 страниц. Тематика - Електрик. Требуется комплекс. 1. Разработать (предложить, подумать, правильно оформление), запустить. 2. Продвижение в первые позиции в гугле на 4-5 ключевых слов. ТЗ отсутствует, необходимо краткое его сделать исполнителю ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress

    Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Цель: автоматизировать добавление новости, свести движения к минимуму. Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего " внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать автозамену в строке

    Есть реферальная ссылка типа: MSQ&amp;EndAirp1Code=HKG&amp;Date1=20-01-2016&amp;StartAirp2Code=HKG&amp;EndAirp2Code=OSL&amp;Date2=27-01-2016&amp;ad Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016 Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress

    Имеем сайт: [url=http://live4travel.com.ua/]http://live4travel.com.ua/[/url] Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой. Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке 1. Заголовок. 2. Текст 2-3 строчки 3. Откуда-Куда + цена 4. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг 5-ти сайтов

    $60

    Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах: flyuia.com  ryanair.com flypgs.com flydubai.com wizzair.com  … Необходимо:  задаем конкретные города (Вылета-Возврата),  задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября) задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру 5-14 дней, тоесть поиск 1-5 ноября, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать карту

    Есть ресурс  http://live4travel.com.ua/ На нем сейчас ставятся гугловские фото. Необходимо сделать свои. Цель - разбивка по странам и мы даем 200-300 городов. Необходимо - мы вводим города (бывает более 2-х, 3 или 4) и формируется маршрут прямыми линиями + появляется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг для 3-х сайтов.

    $60

    Необходим мониторинг цены на 5-ти сайтах: flyuia.com      wizzair.com      www.ryanair.com http://www.flypgs.com/ http://www.flydubai.com/en/ Необходимо: задаем конкретные города (Вылета-Возврата), задаем начальную дату и период (к примеру пол года от 1 ноября) задаем разницу от даты вылета до даты возврата (в примеру ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в подключении к партнерским программам

    $100

    1. Momondo 2. flugaden.de 3. skyscanner Надо подключиться к русскоязычным (по идее), но чтоб доступ был и к другим языковым (страны) версиям. Необходима партнерка по ID, который прибавляется к ссылкам (тоесть нас интересуют только дипссылки, реферальные ссылки) Примеры и аналоги ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключить 3 партнерские программы

    Необходимо подключиться к 3-м партнеркам 1. Momondo 2. flugaden.de 3. skyscanner Надо подключиться к русскоязычным, но чтоб доступ был ко всем языкам. Необходима партнерка по ID, который прибавляется к ссылкам. Примеры и аналоги есть. Мы не разбираемся в этом и не можем вести ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в подключении к партнерской программе

    $300

    Ресурс необходимо подключить к 10-15 партнерским программам. Мы, как заказчики в этом не разбираемся и вникать в это не хотим. Стоимость 600-900 рублей за каждое подключение к партнерской программе.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести сайт

    Есть небольшой сайт (300Мб). Почему-то на одном хостинге работать не хочет (раз 4-5 вырубался за последние 2 месяца), причину так установить и не удалось. Требуется: перенести с одного хостинга на другой (+ переписать DNS) помониторить недельку-другую работоспособность. Надо сделать ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Проверить сайт на WorldPress

    Проблема в следующем: 1. Сделали сайт на WordPress, устраивает на 90% 2. Разместили к друзьям на сервер. 3. Отработал 2 месяца (изменений фактически не было, только поставили счетчик яндекс). 4. Сам сайт простой. Добавляется всего 2-5 новости в день. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
olegfox1991
Олег 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
$47
2 балла
7 лет назад
Сделать парсер
Очень неадекватный заказчик. После выполнения работы, ждал оплаты полторы недели. В итоге работа была оплачена лишь на 70%. При этом заказчик заявил, что я должен выполнить еще работу, и только тогда он заплатит остальные 30%. Выполнив вторую работу, заказчик ответил тем, что обе выполненные работы не решают его задачи, хотя выполнялись задачи по его собственным требованиям. При этом он потребовал внести изменения в обе эти работы за бесплатно. После чего я решил прекратить всякое сотрудничество с этим человеком, ввиду его неадекватности. Крайне не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком!
Человек пропал. Работу не доделал. Взял часть оплаты. В какой-то момент заметил, что он удалился из скайпа. Больше на связь так и не вышел. Будьте крайне осторожны!!
Ответный отзыв
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сделать автозамену в строке
Хорошая задача, своевременная оплата. Все хорошо.
Сделал быстро. Довел все до конца. В процессе возникла проблема - вник и дал нужный результат. Работой доволен, буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв
spiritkmua
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт
Приятный в общении человек. Оплатил работу сразу после ее выполнения. Рекомендую.
Быстро. Качественно. Без вопросов.
Ответный отзыв