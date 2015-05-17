Очень неадекватный заказчик. После выполнения работы, ждал оплаты полторы недели. В итоге работа была оплачена лишь на 70%. При этом заказчик заявил, что я должен выполнить еще работу, и только тогда он заплатит остальные 30%. Выполнив вторую работу, заказчик ответил тем, что обе выполненные работы не решают его задачи, хотя выполнялись задачи по его собственным требованиям. При этом он потребовал внести изменения в обе эти работы за бесплатно. После чего я решил прекратить всякое сотрудничество с этим человеком, ввиду его неадекватности. Крайне не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком!