Сделать автозамену в строке

Приглашаю помощника специалиста по созданию, поддержке ипродвижению сайтов. Работа удаленная, неполный рабочий день - 4 часа в день, 5дней в неделю. Ежедневный отчет о проделанной работе. Испытательный срок 1 месяц. Обязанности: - участие в создании сайтов с использованием онлайн-конструктора; - ...
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Есть реферальная ссылка типа:
MSQ&EndAirp1Code=HKG&Date1=20-01-2016&StartAirp2Code=HKG&EndAirp2Code=OSL&Date2=27-01-2016&ad
Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016
Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали что на что в ней менять
И дальше появлялось 6 полей - куда подряд введя 30 символов (как в этом случае) - автоматически шла автозамена и производилось копирование в память - для дальнейшей вставки уже в нужное место.
Шаблон должен быть настраиваемый, чтоб его можно было применить и для другого вида ссылок (к примеру дата может быть не по 8 символов, а по 6 и пр).
Это все должно быть где-то в инете.
Тоесть 1 кнопка - добавить основную ссылку.
Дальше - указать что на что менять. (а можно не менять, а мы сотрем в основной ссылке эту переменную информацию и просто надо указать что и куда вставить.
После введения всех символом происходит копирование новой ссылки в память (CTRL+C) и дальше мы ее вставляем на сайте.
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