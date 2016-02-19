Сделать автозамену в строке

Есть реферальная ссылка типа:

MSQ&EndAirp1Code=HKG&Date1=20-01-2016&StartAirp2Code=HKG&EndAirp2Code=OSL&Date2=27-01-2016&ad

Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016

Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали что на что в ней менять

И дальше появлялось 6 полей - куда подряд введя 30 символов (как в этом случае) - автоматически шла автозамена и производилось копирование в память - для дальнейшей вставки уже в нужное место.

Шаблон должен быть настраиваемый, чтоб его можно было применить и для другого вида ссылок (к примеру дата может быть не по 8 символов, а по 6 и пр).

Это все должно быть где-то в инете.

Тоесть 1 кнопка - добавить основную ссылку.

Дальше - указать что на что менять. (а можно не менять, а мы сотрем в основной ссылке эту переменную информацию и просто надо указать что и куда вставить.

После введения всех символом происходит копирование новой ссылки в память (CTRL+C) и дальше мы ее вставляем на сайте.