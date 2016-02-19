Сделать автозамену в строке

Веб-программированиеЗавершен3 заявки157 просмотров
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Есть реферальная ссылка типа:

MSQ&EndAirp1Code=HKG&Date1=20-01-2016&StartAirp2Code=HKG&EndAirp2Code=OSL&Date2=27-01-2016&ad

Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016

Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали что на что в ней менять

И дальше появлялось 6 полей - куда подряд введя 30 символов (как в этом случае) - автоматически шла автозамена и производилось копирование в память - для дальнейшей вставки уже в нужное место.

Шаблон должен быть настраиваемый, чтоб его можно было применить и для другого вида ссылок (к примеру дата может быть не по 8 символов, а по 6 и пр).

Это все должно быть где-то в инете.

Тоесть 1 кнопка  - добавить основную ссылку.

Дальше - указать что на что менять. (а можно не менять, а мы сотрем в основной ссылке эту переменную информацию и просто надо указать что и куда вставить.

После введения всех символом происходит копирование новой ссылки в память (CTRL+C) и дальше мы ее вставляем на сайте.

8 лет назад
Mobilux
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Сделал быстро. Довел все до конца. В процессе возникла проблема - вник и дал нужный результат. Работой доволен, буду обращаться в будущем.
Хорошая задача, своевременная оплата. Все хорошо.